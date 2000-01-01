Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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Нетаниягу договорился о нормализации с лидером Судана Президент Уганды Йовери Мусевени принял премьер-министра Биньямина Нетаниягу. После этого, глава израильского правительства и президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провели переговоры, в ходе которых договорились о нормализации отношений.
Советник Нетаниягу дезертировал в Кахоль Лаван Глава Кахоль Лаван Бенни Ганц опубликовал твит, в котором сообщает о том, что несколько видных политиков эфиопской общины, в том числе бывший советник Биньямина Нетаниягу по делам общины перешли на его сторону.
Кушнер хочет тайно представить Совбезу ООН "Сделку века" Соединенные Штаты Америки созвали на четверг, 6 февраля, закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер мог представить мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.