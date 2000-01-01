Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:04.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу договорился о нормализации с лидером Судана Президент Уганды Йовери Мусевени принял премьер-министра Биньямина Нетаниягу. После этого, глава израильского правительства и президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провели переговоры, в ходе которых договорились о нормализации отношений.

Прокуратура "исправит" обвинение против Нетаниягу Газета Globes опубликовала большой материал о том, что в материалах обвинения по “делу 4000” была допущена существенная фактическая ошибка.

Советник Нетаниягу дезертировал в Кахоль Лаван Глава Кахоль Лаван Бенни Ганц опубликовал твит, в котором сообщает о том, что несколько видных политиков эфиопской общины, в том числе бывший советник Биньямина Нетаниягу по делам общины перешли на его сторону.

Газа готовится к новой войне, командиры ушли в подполье По сообщениям из Газы, террористические организации пришли к выводу о неизбежности “нового витка эскалации” на границе с Израилем и принимают соответствующие меры.

Кушнер хочет тайно представить Совбезу ООН "Сделку века" Соединенные Штаты Америки созвали на четверг, 6 февраля, закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер мог представить мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus