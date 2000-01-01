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Либерман намерен значительно улучшить оборону Израиля | Фото:03.02 09:15   MIGnews.com

Либерман намерен значительно улучшить оборону Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выдал указ создать обширную сеть ракет средней дальности класса "земля - земля".

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает "Yedioth Ahronoth".

Предполагается, что данный ракетный корпус будет служить вспомогательной мерой в случае наступления террористической группировки "Хизбалла", которая имеет более 100 тысяч ракет ближнего и среднего радиуса действия. Он дополнит многоуровневую оборонительную ракетную сеть, которой сейчас располагает израильская армия.

Напомним, 4 января министр встретился с высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа и обсудил с ними создание новых методов обороны. Либерман пообещал выделить стартовый бюджет в размере около полумиллиарда шекелей с возможностью дальнейшего увеличения суммы.
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