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Тереза Мэй назвала сроки соглашения с ЕС по Brexit | Фото:03.02 09:45   MIGnews.com

Тереза Мэй назвала сроки соглашения с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможности заключения с ЕС в течение ближайших семи недель соглашения о переходном периоде в рамках Brexit.

"В течение семи недель у нас будет соглашение с Европейским Союзом", – заявила Мэй.

Британский премьер назвала переход переговоров "важным шагом на пути к упорядоченному и плавному Brexit".

"То, за что я выступаю, – это соглашение о торговле с Европейским Союзом, которое благоприятно скажется на торговом обороте между Британией и ЕС и на процессе создания рабочих мест в нашей стране", – заявила она.

По словам Мэй, это означает, что Великобритании нужно соглашение о свободной торговле с ЕС.

"Сейчас мы начинаем переговоры о таком соглашении", – добавила британский премьер.

Тереза Мэй объявила о намерениях Британии придерживаться стратегии "мягкого" брексита. Точного определения стратегии мягкого или жесткого брексита до сих пор не существует. Главное отличие "жесткой" стратегии отделения состоит в нежелании ряда британских политиков пойти на компромисс в вопросах свободного передвижения людей в рамках единого пространства ЕС.

В случае "жесткого" выхода Великобритания покинет и единый европейский рынок, сохранение которого – главный приоритет "мягкого" пути. Мэй рассчитывает именно на второй вариант, так как в противном случае процесс ударит по бизнесу, что, собственно и предрекали критики процедуры, и карманам простых граждан.

Напомним, Совет Европейского Союза по общим вопросам окончательно определил, каким должен быть переходный период Brexit с точки зрения ЕС.

"Мы надеемся, что соглашение об этом с Соединенным Королевством может быть также заключено быстро", – заявила министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Болгарии Екатерина Захарьева.
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