Токио поддерживает новую ядерную доктрину США

Токио высоко ценит представленную накануне США новую ядерную доктрину и намерена усилить потенциал сдерживания в рамках японо-американского альянса.
Об этом в субботу, 3 февраля заявил глава МИД Японии Таро Коно.
"Япония высоко ценит последнюю ядерную доктрину, в которой четко обозначена решимость США обеспечить эффективность их возможностей сдерживания, а также их приверженность обеспечить своих союзников, включая Японию, расширенным потенциалом сдерживания", — заявил министр.
Коно также подчеркнул, что "Япония разделяет с США схожее понимание столь суровой ситуации с безопасностью".
"Япония, являясь ведущей страной в деле полной ликвидации ядерного оружия, продолжит тесно взаимодействовать с США с целью продвижения реалистичных и реальных мер ядерного разоружения при надлежащем рассмотрении реальных угроз безопасности", - добавил он.
Напомним, 2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности.
По словам главы Белого дома, она направлена на снижение риска применения ядерного оружия.