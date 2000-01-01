04.02 06:22 MIGnews.com

"Дипломаты КНДР приобретают товары для ядерной программы"

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В Северной Корее закупают предназначенные для развития ядерной программы товары через посольство в Берлине. Об этом рассказал глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен в документальном фильме телекомпании NDR."Мы вынуждены констатировать, что оттуда осуществляется деятельность по закупкам товаров, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программами", — заявил Маасен.По его словам, ФРГ предотвращает такие сделки, но не может гарантировать их обнаружения во всех случаях. Маасен также подчеркнул, что представители Северной Кореи могут получать товары двойного назначения и "через другие рынки или при помощи теневых дельцов, в том числе в Германии".Согласно имеющейся информации, в 2014 году северокорейский дипломат попытался приобрести устройство, предназначенное для измерения уровня выбросов, возникающих при производстве боевых отравляющих веществ.