03.02 19:32 MIGnews.com

СМИ: ЦАХАЛ нанес более 100 ударов по Египту

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ВВС ЦАХАЛа нанесли более 100 авиаударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ISIS) на Синае. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на New York Times в субботу, 3 февраля.При этом NYT ссылается на 7 анонимных источников, причастных к операциям.Отмечается, что Израиль наносил более 1 раза в неделю удары по объектам боевиков в течение 2 лет. При этом операции были согласованы с президентом Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.По утверждениям газеты, сотрудничество между Израилем и Египтом началось после теракта в октябре 2015 года. Тогда взорвался российский самолет, вылетевший из аэропорта Синайского полуострова.Жертвами атаки стали 224 человека, преимущественно, граждане России.В статье утверждается, что ВВС ЦАХАЛа играли главную роль в поддержке наземных частей армии Египта в войне с ISIS на Синайском полуострове.NYT пришло к выводу, что безысходность привела к объединению Израиля и Египта, которые в итоге стали тайными союзниками.Израиль и МИД Египта отказались комментировать данную информацию.