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СМИ: ЦАХАЛ нанес более 100 ударов по Египту 03.02 19:32   MIGnews.com

СМИ: ЦАХАЛ нанес более 100 ударов по Египту

ВВС ЦАХАЛа нанесли более 100 авиаударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ISIS) на Синае. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на New York Times в субботу, 3 февраля.

При этом NYT ссылается на 7 анонимных источников, причастных к операциям.

Отмечается, что Израиль наносил более 1 раза в неделю удары по объектам боевиков в течение 2 лет. При этом операции были согласованы с президентом Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

По утверждениям газеты, сотрудничество между Израилем и Египтом началось после теракта в октябре 2015 года. Тогда взорвался российский самолет, вылетевший из аэропорта Синайского полуострова.

Жертвами атаки стали 224 человека, преимущественно, граждане России.

В статье утверждается, что ВВС ЦАХАЛа играли главную роль в поддержке наземных частей армии Египта в войне с ISIS на Синайском полуострове.

NYT пришло к выводу, что безысходность привела к объединению Израиля и Египта, которые в итоге стали тайными союзниками.

Израиль и МИД Египта отказались комментировать данную информацию.
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