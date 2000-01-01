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flickr 03.02 17:50   MIGnews.com

РФ уговаривает Израиль отказаться от ударов по Сирии, Ливану

Представительная делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности РФ Николаем Патрушевым посетила Израиль. Визит высокопоставленной делегации в Иерусалим состоялся наследующий день после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Россию.

Представители РФ пытались убедить Израиль отказаться от бомбардировок иранских ракетных заводов, строящихся в Южном Ливане и Сирии. Об этом утверждает издание "Аш-Шарак аль-Аусат".

По словам источника газеты, глава израильского правительства предупредил президента РФ Владимира Путина, что Израиль не потерпит присутствия иранских ракет и оборонных заводов возле своих границ.

Нетаниягу подчеркнул, что в случае необходимости, ЦАХАЛ нанесет удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии и Ливане, если поставки оружия этой террористической группировки будут продолжаться.

Российская делегация прибыла в Иерусалим, чтобы "глубже изучить корни проблемы и причины израильских опасений, а также лучше понять, какую роль играют Иран и "Хизбалла" в Сирии", отмечает "Аш-Шарак аль-Аусат".

По сведениям источника, ранее Иран отказался удовлетворить просьбу России и вывести из южной Сирии свой контингент.
Выступая на брифинге после встречи с Путиным Нетаниягу заявил:

"Израиль со всей серьезностью относится к попыткам Ирана усилить свое военное присутствие в Сирии, а также к производству высокоточного оружия против Израиля, организованного Исламской республикой в Ливане".

Глава израильского правительства пояснил, что поставил президента РФ в известность о шагах Израиля, которые будут предприняты в зависимости от ситуации.
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