РФ уговаривает Израиль отказаться от ударов по Сирии, Ливану
Представительная делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности РФ Николаем Патрушевым посетила Израиль. Визит высокопоставленной делегации в Иерусалим состоялся наследующий день после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Россию.
Представители РФ пытались убедить Израиль отказаться от бомбардировок иранских ракетных заводов, строящихся в Южном Ливане и Сирии. Об этом утверждает издание "Аш-Шарак аль-Аусат".
По словам источника газеты, глава израильского правительства предупредил президента РФ Владимира Путина, что Израиль не потерпит присутствия иранских ракет и оборонных заводов возле своих границ.
Нетаниягу подчеркнул, что в случае необходимости, ЦАХАЛ нанесет удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии и Ливане, если поставки оружия этой террористической группировки будут продолжаться.
Российская делегация прибыла в Иерусалим, чтобы "глубже изучить корни проблемы и причины израильских опасений, а также лучше понять, какую роль играют Иран и "Хизбалла" в Сирии", отмечает "Аш-Шарак аль-Аусат".
По сведениям источника, ранее Иран отказался удовлетворить просьбу России и вывести из южной Сирии свой контингент.
Выступая на брифинге после встречи с Путиным Нетаниягу заявил:
"Израиль со всей серьезностью относится к попыткам Ирана усилить свое военное присутствие в Сирии, а также к производству высокоточного оружия против Израиля, организованного Исламской республикой в Ливане".
Глава израильского правительства пояснил, что поставил президента РФ в известность о шагах Израиля, которые будут предприняты в зависимости от ситуации.