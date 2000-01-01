03.02 17:15 MIGnews.com

В Ашдоде начали штрафовать работающих в шабат магазины

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Инспекторы муниципалитета Ашдода начали выписывать штрафы работающим магазинам, которые расположены на территории торгового центра Big Fashion. До сегодняшнего дня владельцам выдавались только предупреждения о возможных санкциях за работу в шабат.Штрафы начали раздавать спустя всего 24 часа после того, как мэр города Йехиэль Ласри написал на своей странице в Facebook о том, что наметился выход из кризиса. Что конкретно имел ввиду градоначальник не уточнил.