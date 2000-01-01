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КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций | Фото: Thinkstock03.02 16:09   MIGnews.com

КНДР заработала $200 миллионов в обход санкций

Северная Корея заработала почти 200 миллионов долларов за счет экспорта запрещенных товаров в обход введенных против страны международных санкций, говорится в докладе ООН.

Эксперты ООН пришли к выводу, что КНДР отправляла уголь в порты нескольких стран, в том числе в Россию, Китай и Малайзию. При этом Пхеньян использовал фальшивые документы, из которых следовало, что уголь был добыт не на территории КНДР, а в России и Китае.

Поставки осуществлялись благодаря "комбинации многочисленных уловок, маршрутов и способов маскировки", - утверждают авторы представленного в Совете Безопасности ООН доклада.



В документе говорится, что в течение нескольких месяцев, с января по сентябрь 2017 года, Северная Корея "продолжала экспортировать почти все товары, запрещенные резолюциями [Совбеза ООН]".

Экспертная комиссия обвинила Северную Корею не только в незаконном экспорте угля, но и в осуществлении нефтяных поставок с помощью иностранных соучастников, офшорных компаний и международной банковской системы, передает Би Би Си.
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