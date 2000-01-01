03.02 11:44 MIGnews.com

США запретили экспорт оружия в Южный Судан

Поделиться

Все по теме

Комментарии

США приняли решение ограничить экспорт вооружений в Южный Судан, где уже несколько лет продолжается гражданская война.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Госдепартамент США."Госдепартамент США сегодня объявил, что он ввел ограничения на экспорт средств обороны и сервисов обороны в Южный Судан", - заявила спикер Госдепартамента Хизер Науэрт.США запретят продажу вооружений, военного оборудования и услуг всем участникам конфликта, отмечает издание.По словам Науэрт, "Вашингтон и международное сообщество не будут стоять в стороне, пока в Судане погибают невиновные".Хотя американское правительство лично не занимается продажей оружия в Южный Судан, новые ограничения предотвратят поддержку вооруженного конфликта американскими жителями или компаниями.