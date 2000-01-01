03.02 09:32 MIGnews.com

По приказу Нетаниягу новое поселение построят рядом с Амоной

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Израильский портал nrg сообщает, что новое израильское поселение, о строительстве которого отдал распоряжение премьер-министр Биньямин Нетаниягу, построят в считанных километрах от Амоны, в районе Римоним.Нетаниягу распорядился создать специальную команду, в состав которой вошли представители поселенцев, министерства обороны и канцелярии премьер министра.Эта комиссия склоняется к мнению о том, что новое поселение следует построить на участке между Римоним и Кохав ХаШахар.Одной из причин, по которой строительство нового поселения могут начать в Римоним - тот факт, что оно будет находится на таком же расстоянии от Иерусалима, как и Амона.