Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












03.02 09:32   MIGnews.com

По приказу Нетаниягу новое поселение построят рядом с Амоной

Израильский портал nrg сообщает, что новое израильское поселение, о строительстве которого отдал распоряжение премьер-министр Биньямин Нетаниягу, построят в считанных километрах от Амоны, в районе Римоним.

Нетаниягу распорядился создать специальную команду, в состав которой вошли представители поселенцев, министерства обороны и канцелярии премьер министра.

Эта комиссия склоняется к мнению о том, что новое поселение следует построить на участке между Римоним и Кохав ХаШахар.

Одной из причин, по которой строительство нового поселения могут начать в Римоним - тот факт, что оно будет находится на таком же расстоянии от Иерусалима, как и Амона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:16
59% солдат ЦАХАЛа уверены в том, что офицеры их не поддержат
09:18
Прокуроры заинтересовались детьми Франсуа Фийона
09:10
Раскрыт секрет волос Дональда Трампа
08:57
Пентагон пообещал КНДР сокрушительный удар при ядерной атаке
08:50
Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни  
08:15
Король Абдалла встретился в Вашингтоне с Трампом
08:05
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву военную помощь
08:02
48 раненых в Амоне выписаны из больницы
07:32
Грант прощается с Африкой
07:12
В январе мировые цены на продукты побили рекорд
07:11
Мальчики для битья
07:09
Иран провел испытания крылатой ракеты
06:17
Израиль: масла нет, но ждем завоза
05:11
Состояние российских миллиардеров выросло почти на $8 млрд
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus