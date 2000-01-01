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kremlin.ru 04.02 02:05   MIGnews.com

Эрдоган приедет в Москву в начале весны

В первой половине марта состоится визит лидера Турецкой республики в Россию, передает Интерфакс.

Как заявил посол Турции в РФ Хусеин Дириоз, на повестке по-прежнему налаживание двусторонних отношений. Он отметил, что за последние полгода это будет уже четвертая встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным.

По словам посла, в ходе встречи президентами будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах сотрудничества.

Посол Турции Хусеин Дириоз отметил также, что Анкара намерена поднять вопрос об отмене виз для определенных категорий граждан. По его словам, в первую очередь, отмена виз важна для бизнесменов, а также политиков.
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