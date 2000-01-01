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Король Абдалла встретился в Вашингтоне с Трампом 03.02 08:15   MIGnews.com

Король Абдалла встретился в Вашингтоне с Трампом

Король Иордании Абдалла стал первым ближневосточным лидером, встретившимся с президентом Дональдом Трампом.

Между двумя лидерами состоялся "хороший разговор", в котором был затронут спектр региональных проблем.

Ранее король встретился с вице-президентом Майком Пенсом и министром обороны Джеймсом Маттисом и членами Конгресса.

Трамп выступил после встречи с королем и заявил: “Мы создадим систему, в которой в нашу страну приезжают те, кто нас любит, и те, кто разделяет наши ценности. Мир - в проблемах, и мы должны все привести в порядок”.
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