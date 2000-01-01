Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Пентагон пообещал КНДР сокрушительный удар при ядерной атаке | Фото: Thinkstock03.02 08:57   MIGnews.com

Пентагон пообещал КНДР сокрушительный удар при ядерной атаке

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, если КНДР использует ядерное оружие, Вашингтон даст "эффективный и сокрушительный" ответ, передает Reuters.

С таким заявлением глава Пентагона выступил во время визита в Южную Корею. Там он встретился с премьер-министром Хван Ге Аном, исполняющим обязанности президента страны, а также с секретарем главы государства по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.

Мэттис подчеркнул, что без ответа не остается любое использование ядерного оружия. Он пообещал, что любая атака на Соединенные Штаты и их союзников будет отражена.

В январе 2016 года Северная Корея провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.

В ответ Совбез ООН и ряд отдельных стран приняли санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от разработок оружия. Несмотря на это, КНДР не намерена сворачивать ядерную программу и уже в сентябре прошлого года провела самые мощные в своей истории испытания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:50
Убийца в Мигдаль не работал ни одного дня в своей жизни  
08:15
Король Абдалла встретился в Вашингтоне с Трампом
08:05
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву военную помощь
08:02
48 раненых в Амоне выписаны из больницы
07:32
Грант прощается с Африкой
07:12
В январе мировые цены на продукты побили рекорд
07:11
Мальчики для битья
07:09
Иран провел испытания крылатой ракеты
06:17
Израиль: масла нет, но ждем завоза
05:11
Состояние российских миллиардеров выросло почти на $8 млрд
04:55
Названы сроки падения Луны на Землю
03:11
Леонардо Ди Каприо станет новым Шерлоком Холмсом
02:25
Лошадь разбилась о трибуну во время родео  
01:13
Фото Беременной Бейонсе набрало рекордное количество лайков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus