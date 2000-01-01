03.02 08:57 MIGnews.com

Пентагон пообещал КНДР сокрушительный удар при ядерной атаке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, если КНДР использует ядерное оружие, Вашингтон даст "эффективный и сокрушительный" ответ, передает Reuters.С таким заявлением глава Пентагона выступил во время визита в Южную Корею. Там он встретился с премьер-министром Хван Ге Аном, исполняющим обязанности президента страны, а также с секретарем главы государства по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.Мэттис подчеркнул, что без ответа не остается любое использование ядерного оружия. Он пообещал, что любая атака на Соединенные Штаты и их союзников будет отражена.В январе 2016 года Северная Корея провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.В ответ Совбез ООН и ряд отдельных стран приняли санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от разработок оружия. Несмотря на это, КНДР не намерена сворачивать ядерную программу и уже в сентябре прошлого года провела самые мощные в своей истории испытания.