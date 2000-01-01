03.02 07:31 MIGnews.com

Трамп: израильские поселения не способствуют миру

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Президент США Дональд Трамп предупредил Израиль против строительства новых поселений на палестинских территориях.Трамп ранее предлагал твердую поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу, и демонстрировал признаки того, что будет более благосклонен к Израилю чем его предшественник, Барак Обама.Белый Дом распространил заявление, в котором говорится: “В то время как мы не верим в то, что существование поселений является препятствием к миру, строительство новых поселений или распространение уже существующих за их границы не будет способствовать достижению этой цели”.Белый Дом заявил, что “не занимает официальной позиции по поселениям”.В заявлении также говорится о том, что данная проблема будет обсуждаться на встрече Трампа и Нетаниягу 15 февраля.В четверг Нетаниягу, на фоне эвакуации Амоны поклялся построить новое поселение “как можно быстрее”.После этого с Нетаниягу говорил по телефону госсекретарь Рекс Тиллерсон. О содержании разговора ничего неизвестно.ранее газета опубликовала статью о том, что источник в администрации Трампа сообщил, что президент поддерживает идею разрешения палестино-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов”, и что Трамп был недоволен объявлением израильского правительства о строительстве 3000 единиц жилья на территориях.