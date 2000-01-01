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Иран провел испытания крылатой ракеты 03.02 07:09   MIGnews.com

Иран провел испытания крылатой ракеты

Германская газета Die Welt сообщает, что перед запуском баллистической ракеты, проведенного ранее на этой неделе, Иран также осуществил успешные испытания крылатой ракеты Soumar, способной нести ядерную боеголовку.

Речь идет о первом испытании ракеты о существовании которой стало известно в марте 2015 года.

Дальность действия Soumar- 3 тысячи километров. Во время испытания она пролетела 600.

Ракета - модернизированный вариант российской крылатой ракеты KH-55.

Ракеты такого типа не покрываются запретом, установленным резолюцией ООН 2231, призывающей Иран “не проводить испытаний баллистических ракет, способных нести ядерное оружие”.
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