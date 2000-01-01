03.02 07:09 MIGnews.com

Иран провел испытания крылатой ракеты

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Германская газета Die Welt сообщает, что перед запуском баллистической ракеты, проведенного ранее на этой неделе, Иран также осуществил успешные испытания крылатой ракеты Soumar, способной нести ядерную боеголовку.Речь идет о первом испытании ракеты о существовании которой стало известно в марте 2015 года.Дальность действия Soumar- 3 тысячи километров. Во время испытания она пролетела 600.Ракета - модернизированный вариант российской крылатой ракеты KH-55.Ракеты такого типа не покрываются запретом, установленным резолюцией ООН 2231, призывающей Иран “не проводить испытаний баллистических ракет, способных нести ядерное оружие”.