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flickr 03.02 08:05   MIGnews.com

Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву военную помощь

Глава комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа предоставить Украине военную помощь для защиты ее территории после обострения ситуации в Донбассе.

Сенатор считает, что глава государства может использовать полномочия в рамках закона об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году. Об этом говорится в письме политика, адресованном главе Белого дома, сообщает Reuters.

Между тем ранее Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в последовательных попытках развязать новую мировую войну.

В конце декабря экс-президент США Барак Обама подписал закон об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году. Документ, в частности, предусматривает возможность выделить Киеву до 350 млн долларов на оказание военной поддержки.
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