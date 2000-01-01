03.02 08:05 MIGnews.com

Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву военную помощь

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Глава комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа предоставить Украине военную помощь для защиты ее территории после обострения ситуации в Донбассе.Сенатор считает, что глава государства может использовать полномочия в рамках закона об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году. Об этом говорится в письме политика, адресованном главе Белого дома, сообщает Reuters.Между тем ранее Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в последовательных попытках развязать новую мировую войну.В конце декабря экс-президент США Барак Обама подписал закон об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году. Документ, в частности, предусматривает возможность выделить Киеву до 350 млн долларов на оказание военной поддержки.