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Новая администрация США пересмотрит отношения с Кубой | Фото: Thinkstock03.02 21:54   MIGnews.com

Новая администрация США пересмотрит отношения с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает политику в отношении Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время брифинга.

"Мы находимся в процессе полного пересмотра политики США в отношении Кубы", - заявил Спайсер.

При этом он отметил, что приоритетным вопросом для Трампа является соблюдение прав человека в мире и при пересмотре подхода Вашингтона к кубинскому вопросу "эта тема будет вынесена на передний план". Других подробностей Спайсер не привел.

Напомним, что после указа предыдущего президента США Барака Обамы в 2015 году в Вашингтоне и Гаване возобновили работу посольства обеих стран. Белый дом также отменил ряд действовавших в отношении острова ограничений, разрешив американскому бизнесу вести там ограниченную деятельность, но снять эмбарго может только Конгресс.
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