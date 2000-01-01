Новая администрация США пересмотрит отношения с Кубой
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает политику в отношении Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время брифинга.
"Мы находимся в процессе полного пересмотра политики США в отношении Кубы", - заявил Спайсер.
При этом он отметил, что приоритетным вопросом для Трампа является соблюдение прав человека в мире и при пересмотре подхода Вашингтона к кубинскому вопросу "эта тема будет вынесена на передний план". Других подробностей Спайсер не привел.
Напомним, что после указа предыдущего президента США Барака Обамы в 2015 году в Вашингтоне и Гаване возобновили работу посольства обеих стран. Белый дом также отменил ряд действовавших в отношении острова ограничений, разрешив американскому бизнесу вести там ограниченную деятельность, но снять эмбарго может только Конгресс.