03.02 21:45 MIGnews.com

Расплата за Амону. Депутаты ограничат власть БАГАЦа

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Парламентская коалиция решила заняться вопросом ограничения влияния Верховного суда справедливости, в частности в отношении вопросов общественной важности – таких, как эвакуация поселения Амона.Разработкой соответствующего законопроекта, занялся депутат от "Ликуда" Микки Зоар. Несмотря на то, что он может стать поводом для бури на политической и правовой аренах, как пишет Ynet, документ уже получил поддержку всех членов коалиции, а также министра туризма Ярива Левина, который представит его на заседании министерской комиссии в течение ближайших пару недель.В то же время издание отмечает, что позиция министра юстиции Айелет Шакед по данной инициативе пока что неизвестна."Наш законопроект усложнит процесс обращения левых организаций в Верховный суд по вопросу эвакуации поселений и затруднит процесс вынесения решений против поселенцев судом", - говорит автор законопроекта.По факту Зоар разрабатывает поправку к основному закону Израиля о судебной системе. Если она будет принята, то обяжет всех обращающихся в БАГАЦ иметь непосредственный интерес к вопросу, для решения которого они обратились в суд.К такой необходимости правых подтолкнула появившаяся в последние годы тенденция обращаться в Верховный суд кому угодно и по какому угодно вопросу. К примеру, левые организации с изрядной регулярностью подавали иски против израильских форпостов, построенных на частной палестинской земле, даже если конкретный владелец земли и не был установлен.После принятия поправки Микки Зоара БАГАЦ перестанет проводить заседания по обращениям, если истец не сможет доказать то, что своими действиями ответчик нанес ему "непосредственный ущерб или была создана угроза нанесения непосредственного ущерба". Другими словами, после принятия данной поправки можно будет избежать решений Суда, аналогичных распоряжению об эвакуации Амоны."В данном случае БАГАЦу не будет нанесен никакой ущерб. Мы лишь хотим исправить эту нелепую ситуацию и укрепить существующий принцип разделения власти", - цитирует Ynet лидера молодежного движения "Ликуда" Давида Шаяна.