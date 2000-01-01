Шварценеггер готов стать президентом вместо Трампа
Легенда Голливуда и экс-губернатор американской Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться местами. Таким образом, Шварц ответил на критику относительно рейтингов реалити-шоу “Ученик знаменитости” на канале NBC, которую он ведет.
"Дональд, есть замечательная идея. Почему бы нам не поменяться работами? Раз уж ты такой эксперт по рейтингам, ты снова будешь управлять на ТВ, а я займусь твоей работой, и люди, наконец, смогут снова спать спокойно", - предложил Шварценеггер в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
Напомним, что Трамп достаточно резко высказался в адрес своего визави, заявив, что с ролью телеведущего Шварценеггер справлялся еще хуже, чем с работой на посту главы штата.
“Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!” - заявил Трамп.