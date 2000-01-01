03.02 17:58 MIGnews.com
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении Ирана. Как сообщает на своем сайте Минфин США, такой шаг был предпринят в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты.
Как говорится в заявлении финансового ведомства, в санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.
Стоит отметить, что в этот же день президент США Дональд Трамп пообещал не быть добрым с "играющим с огнем" Ираном.
"Иран играет с огнем, они не ценят, как "добр" был к ним президент Обама. Я не таков!" – написал он в своем микроблоге Twitter.
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