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YouTube | Фото: Thinkstock03.02 18:15   MIGnews.com

Трамп призвал американцев поумнеть

"Американцам надо поумнеть", — сказал избранный президент США Дональд Трамп, комментируя нападение в Париже. Он призвал Америку извлечь урок из этого ЧП, которое произошло в столице Франции.

"Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова в страхе. США, поумнейте", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

Как напоминает РИА Новости, утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль у знаменитого музея Лувр. Военнослужащие открыли огонь по нападавшему.
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