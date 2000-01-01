03.02 18:15 MIGnews.com

Трамп призвал американцев поумнеть

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"Американцам надо поумнеть", — сказал избранный президент США Дональд Трамп, комментируя нападение в Париже. Он призвал Америку извлечь урок из этого ЧП, которое произошло в столице Франции."Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова в страхе. США, поумнейте", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.Как напоминает РИА Новости, утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль у знаменитого музея Лувр. Военнослужащие открыли огонь по нападавшему.