МИД: Строительство поселений - не препятствие миру
В ответ на американский выпад в адрес Израиля – Белый дом опубликовал заявления, в котором предупредил, что строительство или расширение поселений не способствует миру – МИД Еврейского государства напомнил США, что за последние несколько десятков лет все мирные инициативы были блокированы именно палестинцами, а не израильтянами.
"Действующее израильское правительство было избрано реализовать право еврейского народа строить на всех частях нашей земли, и мы должны уважать волю народа, который избрал нас для этой цели. Белый дом сам отмечает, что поселения не являются препятствием к миру и никогда ими не были. Необходимо признаться, что и расширение строительства не является проблемой", - гласит коммюнике замминистра иностранных дел Ципи Хотовели.
По ее словам, настоящим препятствием миру на Ближнем Востоке является нежелание палестинцев заключить мир, что неизменно приводит все мирные переговоры в тупик.
"Последние 25 лет палестинцы блокировали все шаги в направлении решения проблемы. Следовательно должен быть пересмотрен такой основополагающий вопрос, как источник конфликта, и предложены новые варианты его решения. Помимо прочего, должно быть рассмотрено региональное решение, которое освободило бы нас от зависимости от неспособных достичь соглашения палестинцев", - подчеркнула Хотовели.