Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Flickr.com 03.02 16:57   MIGnews.com

Трамп назвал Шварценеггера плохим губернатором и телеведущим

Американский президент Дональд Трамп во время перепалки с американскими киноактером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером заявил, что тот справляется с ролью телеведущего еще хуже, чем с работой на посту главы штата, передает ТАСС.

“Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!” - заявил Трамп.

Напомним, что накануне Трамп уже заявлял, что у актера очень низкие рейтинги реалити-шоу “Ученик знаменитости”.

По его словам, это шоу стало “полной катастрофой”.
Шварценеггер после этого записал видео, в котором предложил Трампу у поменяться местами.

Отметим, что это шоу ранее также вел Трамп, но был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:00
В Германии задержали предполагаемого террориста из Румынии
17:58
Трамп ввел новые санкции против Ирана
17:39
Мосул. Детям отрубили руки за отказ казнить "врагов ISIS"
17:05
МИД: Строительство поселений - не препятствие миру
16:37
Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии
15:59
Гремучая находка: Семейство жило по соседству с 24 змеями  
15:39
Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)
15:28
Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям
15:10
Добавьте раввину зарплату
15:10
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter
14:40
У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа
14:19
Мицпе-Рамон: турист сорвался со скалы и разбился насмерть
14:05
Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом
13:51
Украинский велогонщик разбил лицо лидеру "Тур Дубая"  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus