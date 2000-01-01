03.02 16:57 MIGnews.com

Трамп назвал Шварценеггера плохим губернатором и телеведущим

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Американский президент Дональд Трамп во время перепалки с американскими киноактером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером заявил, что тот справляется с ролью телеведущего еще хуже, чем с работой на посту главы штата, передает ТАСС.“Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на посту губернатора и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!” - заявил Трамп.Напомним, что накануне Трамп уже заявлял, что у актера очень низкие рейтинги реалити-шоу “Ученик знаменитости”.По его словам, это шоу стало “полной катастрофой”.Шварценеггер после этого записал видео, в котором предложил Трампу у поменяться местами.Отметим, что это шоу ранее также вел Трамп, но был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США.