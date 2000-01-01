Трамп может ввести новые санкции против Ирана уже сегодня
По сообщениям международных СМИ, администрация Дональда Трампа готовит стремительный ответ на проведение Ираном испытания баллистической ракеты, которое рассматривается в качестве нарушения условий ядерной сделки.
Источники администрации Трампа утверждают, что санкции могут быть введены против 20 иранских организаций, и объявление об этом может быть сделано уже сегодня, 3 февраля.
Новые санкции, которые будут введены в рамках уже изданных президентских указов о борьбе с терроризмом и распространением оружия массового поражения могут стать первым выстрелом в более агрессивной американской политики в отношении Ирана, обещанной Трампом в ходе предвыборной кампании.
Источники в администрации говорят, что над пакетом санкций уже работали некоторое время, и что иранское испытание стало побудительным толчком к их немедленному введению.
Белый Дом и Госдепартамент отказались комментировать данную информацию, сославшись на то, что “санкции не обсуждают перед их введением”.