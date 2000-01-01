03.02 13:07 MIGnews.com

Новые порты Израиля и угрозы Гистадрута

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В связи с угрозой Гистадрута объявить забастовку в портах, министр транспорта и разведки Исраэль Кац провел пресс-конференцию. Она прошла в строящемся в Ашдоде Южном порту.Среди прочего, министр заявил:"В 2013 году при поддержке премьер-министра и тогдашнего министра финансов я дал старт портовой реформе, суть которой - строительство двух новых портов в Хайфе и Ашдоде и их конкуренция с существующими портами с целью улучшения уровня обслуживания и снижения дороговизны жизни. Эта реформа превратит Израиль в международный центр морских перевозок.Результаты превзошли все ожидания, а мрачные прогнозы не подтвердились. Строительство двух новых портов началось после ряда юридических и организационных "баталий". Были объявлены фирмы-подрядчики, выигравшие тендеры на строительство новых портов и будущие компании-операторы с правом концессии на 25 лет.Деньги на строительство новых портов получены не из госбюджета, а из средств Управления портов Израиля (ХАНИ). Я сразу предельно ясно объяснил, что новые порты будут работать без ограничений или какой-либо зависимости от существующих портов. Я также объяснял, что для обеспечения справедливой конкуренции намерен разрешить модернизацию существующих портов, углубление причалов, а также установку соответствующего оборудования, которое позволит причаливать большим кораблям.Обсуждалась также возможность предоставления финансовых гарантий работникам порта, которая будет выплачена, в случае если прогнозы объёма работы в этой отрасли по стране не подтвердятся (а я уверен, что наши прогнозы верны). В переговорах с представителями сотрудников Ашдодского порта и Гистадрута были достигнуты определенные договоренности, и в связи с этим в Минтрансе в Иерусалиме прошла церемония при участии глав профсоюзов.С работниками Хайфсого порта были определены принципы соглашения. Но затем они передумали. На сегодняшний день ведутся переговоры по этому вопросу с целью прийти к соглашению.К сожалению, сказалась привычка Гистадрута нарушать соглашения ввиду политических интересов и неких внутренних обстоятельств, что неприемлемо. Я не поддавался такому давлению в прошлом, и не собираюсь уступать и сейчас. Государство выполнило взятые на себя обязательства и продолжит их выполнять и в дальнейшем.Я уверен, что реформа увеличит объем работы портов страны и приведёт к появлению новых рабочих мест, а не к их сокращению.Так было во всех сферах, в которых я проводил реформы: "Открытое небо", реформа в Управлении железных дорог Израиля, и уверен, что так будет и в портовой отрасли. Я отдал распоряжение руководству Ашдодского и Хайфского портов работать над расширением и оптимизацией деятельности портов, и намерен лично контролировать этот вопрос.Если Гистадрут приведёт к ненужной забастовке в портах по политическим причинам, это нанесет ущерб стране, и мы в долгу не останемся. На действия тех, кто нарушает правила работы, реакция будет соответствующей". Закон о порядке предоставления обязательных услуг подан на рассмотрение Кнессета депутатом Шарен Хаскель, и ждёт своего часа. Если придётся, будет проведено быстрое голосование по этому вопросу. Тот, кто пойдёт по пути Алона Хасана, окажется там же, где и он в глазах общественности. Напротив же, предотвращение забастовки и продолжение попыток прийти к соглашению позволит разрешить этот вопрос и создать справедливую конкуренцию между портами. Это приведет к расширению деятельности портов Израиля, созданию дополнительных рабочих мест, снижению дороговизны жизни и улучшению состояния экономики страны".