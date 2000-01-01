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03.02 12:49   MIGnews.com

Шесть тысяч ливанцев воюют на стороне ISIS и аль-Каиды

По данным служб безопасности Ливана, за последние пять лет около 6 тысяч граждан страны и проживающих в Ливане палестинцев уехали в Сирию и присоединились к различным джихадистским организациям.

Речь идет, в первую очередь об Исламском Государстве и Джабхат ан-Нусре.

Не менее 1300 ливанских джихадистов убиты в Сирии.

Большинство джихадистов вылетели из аэропорта Бейрута в Турцию, и уже оттуда перешли границу с Сирией. некоторые боевики прибыли в Сирию морем.
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