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Кампания бойкота в Бельгии: не покупайте американское 03.02 11:45   MIGnews.com

Кампания бойкота в Бельгии: не покупайте американское

В своей инаугурационной речи президент Америки Дональд Трамп сказал: “Покупайте американское, нанимайте на работу американцев”.

Владельцы кафе Zeezicht в центре Антверпена, решили сделать нечто совершенно противоположное - объявить американским товарам бойкот, с тем, чтобы продемонстрировать свое крайнее неудовольствие акциями новой американской администрации.

В заявлении ресторана на страничке объявили, что с 3 февраля прекращают продажу любых товаров американского производства “ввиду нынешней американской политики Трампа”.

Владелец кафе, Давид Жорж заявил: “Мы чувствовали, что надо что-то предпринять против политики Трампа. Кто-то посоветовал, что мы не должны более продавать американские напитки и закуски”.

Жорж добавил: Трамп, возможно в состоянии понять только язык экономического бойкота”.
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