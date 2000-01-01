03.02 10:16 MIGnews.com

59% солдат ЦАХАЛа уверены в том, что офицеры их не поддержат

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Глава подкомитета по персоналу армии комитета по обороне и внешней политике Кнессета Амир Охана озвучил тревожные данные исследования, проведенного в ЦАХАЛе.По словам Охана, мотивация служить в боевых частях значительно снизилась. 59% солдат боевых частей выразили уверенность в том, что командиры их не поддержат в том случае, если они совершат ошибку.Уполномоченный по правам солдат подполковник Барак Броди также указал на резкое падение доверия солдат к командирам.Амир Охана заявил: “Тот факт, что большинство солдат не верят в то, что их поддержат в случае совершения ошибки очень беспокоит. Это очень далеко от наступательного духа ЦАХАЛа, инициативы и агрессивности - и в одном шаге от страха, потери инициативы и обращения в бегство. И совершенно не удивляет, что все это связывают с делом Азарии. Я требую от армии представить программу улучшения ситуации и повышения доверия солдат к командирам”.