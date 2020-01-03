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Израиль – в повышенной боевой готовности | Фото:03.01 08:06   MIGnews.com

Израиль – в повышенной боевой готовности

Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможных угроз со стороны Ирана после того, как был ликвидирован американцами генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

"В свете сложившейся ситуации, было решено, что гора Хермон сегодня будет закрыта для посетителей. Никаких дополнительных указаний для жителей Голан нет", – сказал он.

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что смерть генерала КСИР только удвоит мотивацию для сопротивления против Соединенных Штатов и Израиля.

"Совет безопасности Ирана соберется после ликвидации Сулеймани. Министр иностранных дел Зариф говорит, что США несут ответственность за все последствия своего "авантюризма", – добавил редактор Walla Гай Эльстер.



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