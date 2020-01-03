Израиль – в повышенной боевой готовности

Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможных угроз со стороны Ирана после того, как был ликвидирован американцами генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.
"В свете сложившейся ситуации, было решено, что гора Хермон сегодня будет закрыта для посетителей. Никаких дополнительных указаний для жителей Голан нет", – сказал он.
לאור הערכת המצב הוחלט כי אתר החרמון לא ייפתח היום למבקרים. אין הנחיות נוספות לתושבי הגולן והאזור והשגרה נמשכת
Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что смерть генерала КСИР только удвоит мотивацию для сопротивления против Соединенных Штатов и Израиля.
"Совет безопасности Ирана соберется после ликвидации Сулеймани. Министр иностранных дел Зариф говорит, что США несут ответственность за все последствия своего "авантюризма", – добавил редактор Walla Гай Эльстер.
#BREAKING#Israel is on high alert for any #Iran|ian response over the killing of Soleimani. Mount Hermon is closed for visitors