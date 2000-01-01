03.01 07:28 MIGnews.com

Иран: официальная реакция начнется с атаки

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В иранских СМИ сообщается о том, что страна готовить ответ на ликвидацию одного из ее высших командиров, Касема Сулеймани.Источник в Тегеране заявил: Официальная реакция начинается с атаки”.В Тегеране также говорят, что “убийство Сулеймани означает войну”.Между тем, в арабских социальных сетях сообщают, что Сулеймани был убит немедленно после прибытия в аэропорт - или из Ливана, или из Сирии. Также сообщается о том, что в ликвидации замешан аппарат иракской разведки. По аэропорту Багдада в момент атаки были выпущены четыре ракеты.