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Иран: официальная реакция начнется  с атаки 03.01 07:28   MIGnews.com

Иран: официальная реакция начнется  с атаки

В иранских СМИ сообщается о том, что страна готовить ответ на ликвидацию одного из ее высших командиров, Касема Сулеймани.

Источник в Тегеране заявил: Официальная реакция начинается с атаки”.

В Тегеране также говорят, что “убийство Сулеймани означает войну”.

Между тем, в арабских социальных сетях сообщают, что Сулеймани был убит немедленно после прибытия в аэропорт - или из Ливана, или из Сирии. Также сообщается о том, что в ликвидации замешан аппарат иракской разведки. По аэропорту Багдада в момент атаки были выпущены четыре ракеты.


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