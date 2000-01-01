Иран: официальная реакция начнется  с атаки

В иранских СМИ сообщается о том, что страна готовить ответ на ликвидацию одного из ее высших командиров, Касема Сулеймани.
Источник в Тегеране заявил: Официальная реакция начинается с атаки”.
В Тегеране также говорят, что “убийство Сулеймани означает войну”.
Между тем, в арабских социальных сетях сообщают, что Сулеймани был убит немедленно после прибытия в аэропорт - или из Ливана, или из Сирии. Также сообщается о том, что в ликвидации замешан аппарат иракской разведки. По аэропорту Багдада в момент атаки были выпущены четыре ракеты.