03.01 07:10 MIGnews.com

"Израильский враг ответственен за гибель Сулеймани"

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Пресс-представитель про-иранской милиции Хашд аш-Шааби Ахмед аль-Ассади выступил с заявлением в связи с ликвидацией американцами верхушки организации и генерала Касема Сулеймани.Аль-Ассади заявил: "Американский и израильский враги ответственны за ликвидацию Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани”.Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мухаммед Резаи поклялся , что Иран “яростно отомстит” Америке.Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что ликвидация командира Сил Аль-Кудс является “чрезвычайно глупой и опасной эскалацией”. Зариф заявил: "Америка несет всю полноту ответственности за свой грубый авантюризм”.Иран объявил о срочном созыве Совета Национальной Безопасности.