Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Израильский враг ответственен за гибель Сулеймани` 03.01 07:10   MIGnews.com

"Израильский враг ответственен за гибель Сулеймани"

Пресс-представитель про-иранской милиции Хашд аш-Шааби Ахмед аль-Ассади выступил с заявлением в связи с ликвидацией американцами верхушки организации и генерала Касема Сулеймани.

Аль-Ассади заявил: "Американский и израильский враги ответственны за ликвидацию Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани”.

Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мухаммед Резаи поклялся , что Иран “яростно отомстит” Америке.

Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что ликвидация командира Сил Аль-Кудс является “чрезвычайно глупой и опасной эскалацией”. Зариф заявил: "Америка несет всю полноту ответственности за свой грубый авантюризм”.

Иран объявил о срочном созыве Совета Национальной Безопасности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:06
Израиль – в повышенной боевой готовности
07:44
Нетаниягу экстренно возвращается в Израиль из Греции
07:30
Эрдоган заявил о 200-тысячной волне беженцев
07:28
Иран: официальная реакция начнется  с атаки
07:23
Маккаби оступилась в Литве
07:15
Морские пехотинцы США арестовали члена парламента Ирака
07:12
Воздух в столице Австралии в 26 раз грязнее опасного уровня  
06:56
Среди убитых в Багдаде - заместитель лидера Хизбаллы
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:16
Глава Marvel пообещал "нетрадиционного" супергероя
05:18
Медики связали рост человека с риском заболеть раком
04:09
Голландские пивовары выпустили пиво на основе еловых иголок
03:06
Турция: новые задержания по делу о побеге экс-главы Nissan
01:59
Авиакатастрофы 2019: подсчитано число жертв
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus