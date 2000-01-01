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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:04.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Американцы ликвидировали Касема Сулеймани. В результате американской воздушной атаки в международном аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января ликвидирован генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Израильский враг ответственен за гибель Сулеймани". Пресс-представитель про-иранской милиции Хашд аш-Шааби Ахмед аль-Ассади выступил с заявлением в связи с ликвидацией американцами верхушки организации и генерала Касема Сулеймани.

Видео: то, что осталось от Сулеймани. В социальных сетях публикуются видео с места атаки против командующего Сил Аль-Кудс КСИР Касема Сулеймани.

Ильхан Омар: Трамп пытается разжечь войну с Ираном. Скандальная конгрессмен из Миннесоты Ильхан Омар, которая является ярой сторонницей BDS, обвинила президента США Дональда Трампа в попытке разжечь войну с Ираном.

Решение БАГАЦа - черный день израильской демократии. Доктор Авишай Бен Хаим, корреспондент 13-го канала по делам харедим, эмоционально прокомментировал решение БАГАЦа не рассматривать вопрос о том, может ли Биньямин Нетаниягу формировать правительство.


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