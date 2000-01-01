04.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Американцы ликвидировали Касема Сулеймани
. В результате американской воздушной атаки в международном аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января ликвидирован генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"Израильский враг ответственен за гибель Сулеймани"
. Пресс-представитель про-иранской милиции Хашд аш-Шааби Ахмед аль-Ассади выступил с заявлением в связи с ликвидацией американцами верхушки организации и генерала Касема Сулеймани.
Видео: то, что осталось от Сулеймани
. В социальных сетях публикуются видео с места атаки против командующего Сил Аль-Кудс КСИР Касема Сулеймани.
Ильхан Омар: Трамп пытается разжечь войну с Ираном
. Скандальная конгрессмен из Миннесоты Ильхан Омар, которая является ярой сторонницей BDS, обвинила президента США Дональда Трампа в попытке разжечь войну с Ираном.
Решение БАГАЦа - черный день израильской демократии
. Доктор Авишай Бен Хаим, корреспондент 13-го канала по делам харедим, эмоционально прокомментировал решение БАГАЦа не рассматривать вопрос о том, может ли Биньямин Нетаниягу формировать правительство.
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