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Суд Британии приравнял этическое веганство к религии | Фото:04.01 06:16   MIGnews.com

Суд Британии приравнял этическое веганство к религии

Британский веган Джорди Касамитжана подал в суд на Лигу защиты животных против жестоких видов спорта, которая, по его словам, уволила его из-за этического веганства. Суд постановил, что веганство является "философским убеждением" и приравнял его к религии.

Бывший коллега, тем не менее, утверждает, что истца уволили за грубые поступки.

Этические веганы, по словам главного судьи в Норвиче, должны иметь право на такую ​​же правовую защиту на рабочих местах в Великобритании, как и те, кто придерживается религиозных убеждений. Однако это промежуточное решение и слушания будут продолжаться.

55-летний лондонец заявил, "чрезвычайно доволен" решением. Суд рассмотрел его утверждение о том, что он был уволен благотворительной Лигой защиты животных от жестокого спорта после раскрытия информации о том, что организация инвестировала пенсионные фонды в фирмы, занимающиеся тестированием на животных.

Когда он обратил внимание сотрудников на это, его уволили.

Согласно решению суда, этическое веганство считается философским убеждением в соответствии с Законом о равенстве 2010 года - оно достойно уважения в демократическом обществе, не противоречит человеческому достоинству и не противоречит основным правам других.


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