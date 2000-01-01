Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Послы Израиля и Польши осудили героизацию Бандеры 03.01 15:42   MIGnews.com

Послы Израиля и Польши осудили героизацию Бандеры

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион и его польский коллега Бартош Цихоцкий сделали совместное заявление, в котором назвали оскорблением факт появления на здании КГГА баннера с портретом Степана Бандеры.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - говорится в размещенном на официальном портале посольства Польши совместном заявлении Лиона и Цихоцкого. Об этом сообщает DW.

В документе подчеркивается обеспокоенность Израиля и Польши фактом выделения Львовским облсоветом постановления о выделении бюджетных средств на чествование одного из лидеров ОУН Андрея Мельника, известного своими антисемитскими и антипольскими высказываниями писателя Ивана Липы, а также его сына Юрия Липы, которого дипломаты называют "творцом расистской теории украинской расы".

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - резюмировали дипломаты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:30
Норвежские спасатели больше не ищут выпавших за борт моряков
15:07
Хаменеи назначил нового командующего Революционной гвардии
14:48
Израиль: число погибших от гриппа возросло
14:33
Моше Яалон: мир стал лучше
14:20
Нетаниягу: США и Израиль имеют право защищаться
14:08
Ликвидация Сулеймани: список погибших
13:55
Британцы о смерти Сулеймани: давайте успокоимся
13:41
ЦАХАЛ посчитал ракеты, выпущенные по Израилю в 2019 году
13:30
СМИ: среди ликвидированных мог быть заместитель Насраллы
13:14
ХАМАС "оплакал" Сулеймани и пригрозил проклятием
13:00
Парламент Ирака созывает экстренное заседание
12:46
Сулеймани уже подыскали замену
12:28
Пресс-секретарь КСИР рыдает при сообщении о гибели Сулеймани  
12:16
Актер Панин вступился за коллегу Маколея Калкина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus