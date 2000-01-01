Послы Израиля и Польши осудили героизацию Бандеры

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион и его польский коллега Бартош Цихоцкий сделали совместное заявление, в котором назвали оскорблением факт появления на здании КГГА баннера с портретом Степана Бандеры.
"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - говорится в размещенном на официальном портале посольства Польши совместном заявлении Лиона и Цихоцкого. Об этом сообщает DW.
В документе подчеркивается обеспокоенность Израиля и Польши фактом выделения Львовским облсоветом постановления о выделении бюджетных средств на чествование одного из лидеров ОУН Андрея Мельника, известного своими антисемитскими и антипольскими высказываниями писателя Ивана Липы, а также его сына Юрия Липы, которого дипломаты называют "творцом расистской теории украинской расы".
"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - резюмировали дипломаты.