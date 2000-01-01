03.01 15:07 MIGnews.com

Хаменеи назначил нового командующего Революционной гвардии

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил заместителя начальника отдела иностранных операций Революционной гвардии Исмаила Гани после убийства генерала Кассема Сулеймани."После мученической смерти славного генерала хаджа Кассема Сулеймани я назначаю бригадного генерала Исмаила Гани командующим Силами Кудса Корпуса исламской революционной гвардии", - сказал аятолла Али Хаменеи в своем заявлении.Глава Ирана описал новоназначенного командующего как одного из "наиболее награжденных командиров" во время ирано-иракской войны 1980-88 гг."Приказы для Сил Кудс остаются такими же, какими они были во время руководства мучеником Сулеймани", - сказал верховный лидер. "Я призываю членов сил присутствовать и сотрудничать с генералом Гани и желаю ему божественного процветания, принятия и руководства", - добавил он.В 2017 году Гани заявил, что США пытались и не смогли уничтожить Иран и обвинил Вашингтон в создании террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" - часто упоминаемая иранская теория заговора.