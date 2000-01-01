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03.01 15:07   MIGnews.com

Хаменеи назначил нового командующего Революционной гвардии

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил заместителя начальника отдела иностранных операций Революционной гвардии Исмаила Гани после убийства генерала Кассема Сулеймани.

"После мученической смерти славного генерала хаджа Кассема Сулеймани я назначаю бригадного генерала Исмаила Гани командующим Силами Кудса Корпуса исламской революционной гвардии", - сказал аятолла Али Хаменеи в своем заявлении.

Глава Ирана описал новоназначенного командующего как одного из "наиболее награжденных командиров" во время ирано-иракской войны 1980-88 гг.

"Приказы для Сил Кудс остаются такими же, какими они были во время руководства мучеником Сулеймани", - сказал верховный лидер. "Я призываю членов сил присутствовать и сотрудничать с генералом Гани и желаю ему божественного процветания, принятия и руководства", - добавил он.

В 2017 году Гани заявил, что США пытались и не смогли уничтожить Иран и обвинил Вашингтон в создании террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" - часто упоминаемая иранская теория заговора.




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