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Польша: визит Дуды в Израиль – под угрозой из-за Путина | Фото:03.01 16:39   MIGnews.com

Польша: визит Дуды в Израиль – под угрозой из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда может отказаться от поездки в Израиль на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима из-за присутствия президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает местное издание Gazeta.

Тем не менее, глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский пока не подтвердил, что решение об отмене визита принято. Однако он признал, что присутствие Дуды в Израиле зависит от реализации ожиданий, которые были представлены организаторам.

"Сценарий, в котором Путин является главным гостем, оратором с возможностью продолжать оскорбительные и лживые тезисы о причинах Второй мировой войны, для нас является неприемлемым", – подчеркнул он.

Напомним, что Путин заявил, будто посол Польши в Германии накануне начала Второй мировой войны обещал поставить памятник Гитлеру за решение "еврейского вопроса". В ответ в МИД Польши заявили, что российские власти перекручивают реальную историческую картину.


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