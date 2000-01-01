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Нетаниягу: США и Израиль имеют право защищаться | Фото:03.01 14:20   MIGnews.com

Нетаниягу: США и Израиль имеют право защищаться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, которому пришлось прервать свой визит в Грецию, отреагировал на ликвидацию Касема Сулеймани.

Он отметил, что США имеют право защищать себя.

По словам премьер-министра, Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных американцев.

"Трамп заслуживает нашей признательности, и мы поддерживаем Соединенные Штаты", – подчеркнул Нетаниягу.

По его словам, Израиль также имеет право защищаться: "Мы поддерживаем Соединенные Штаты в их борьбе за безопасность, мир и самооборону".


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