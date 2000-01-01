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Британцы о смерти Сулеймани: нужно успокоиться | Фото:03.01 13:55   MIGnews.com

Британцы о смерти Сулеймани: давайте успокоимся

Великобритания обеспокоена эскалацией напряженности после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал все стороны успокоиться.

"Мы всегда признавали наличие агрессивной угрозы, которую представляют собой КСИР, которыми руководил Сулеймани. После его смерти мы призываем все стороны к деэскалации. Разрастание конфликта не соответствует ничьим интересам", – сказал он.

На фоне напряженности Великобритания повысила уровень безопасности и готовности своих военных баз на Ближнем Востоке.


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