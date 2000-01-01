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Парламент Ирака созывает экстренное заседание | Фото:03.01 13:00   MIGnews.com

Парламент Ирака созывает экстренное заседание

Заместитель спикера парламента Ирака объявил, что на 4 января назначено чрезвычайное заседание парламента для обсуждения авиаудара США в Багдаде, в результате которого погиб генерал КСИР Касем Сулеймани.

По словам Хасана аль-Кааби, пришло время положить конец "безрассудству и высокомерию США".

Он уточнил, что сессия будет посвящена "принятию решений, которые положат конец американскому присутствию в Ираке".

В свою очередь, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди сказал, что убийство Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса "подожгло фитиль разрушительной войны".

"Покушение на иракского военного лидера является актом враждебности к иракскому народу, государству и правительству. Ликвидация военных лидеров из Ирака и братских стран на иракской территории является нарушением суверенитета нашей страны, посягательством на честь страны", – пожаловался он.


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