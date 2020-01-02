03.01 11:36 MIGnews.com

Решение БАГАЦа - черный день израильской демократии

.@AvishayBenHaim: "החלטת בג"ץ בעניין כהונתו של ראש הממשלה @netanyahu תחת כתב אישום היא יום שחור לדמוקרטיה הישראלית" • צפו בפרשנות pic.twitter.com/rnOZ7IaL8c — חדשות 13 (@newsisrael13) January 2, 2020

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Доктор Авишай Бен Хаим, корреспондент 13-го канала по делам харедим, эмоционально прокомментировал решение БАГАЦа не рассматривать вопрос о том, может ли Биньямин Нетаниягу формировать правительство.БАГАЦ принял такое решение указав, что до тех пор, пока не известны результаты выборов речь идет о “теоретической возможности” - но оставил дверь открытой для подачи подобного рода петиций против Нетаниягу в будущем.Доктор Бен Хаим сказал: “Это - настоящий черный день для израильской демократии. То, что говорит суд половине народа - вы пойдете на выборы, и после выборов, если вам удастся победить, и вы выберете Нетаниягу, возможно, что мы его дисквалифицируем. В это просто нельзя поверить, ни с какой стороны. Уже на протяжении длительного времени Израиль не просто позволяет себе использовать юридическое насилие - и это пример. Они решили, что у них остается этот вариант. Какой смысл голосовать? Граждане Израиля пойдут голосовать, и после выборов суд говорит: может быть я отменю результаты. Просто невероятно. Мы живем в демократическом государстве. Суд должен был сказать - у нас нет права выносить решение. Что они творят? То что решит народ им не подходит? ОК? Так пусть сразу это скажут! Но суд говорит - весь народ пойдет на выборы, и если вы победите, мы, возможно, отменим результаты выборов!”