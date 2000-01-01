03.01 12:00 MIGnews.com

Насралла призвал "Хизбаллу" отомстить за Сулеймани

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Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал "сопротивление" к расправе над теми, кто ликвидировал генерала КСИР Касема Сулеймани.Он выразил соболезнования в связи с гибелью "полководца" и заместителя командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандиса."Чтобы продолжить путь генерала Сулеймани, мы будем поднимать его флаг на всех полях сражений. Месть за борцов-мучеников – это ответственность и акт сопротивления", – сказал он.По словам Насраллы, все, кто борется с американцами, продолжат путь Сулеймани и будут работать "днем и ночью для достижения его целей".