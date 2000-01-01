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Беннетт созвал экстренное совещание | Фото:03.01 11:15   MIGnews.com

Беннетт созвал экстренное совещание

Утром, 3 января, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Целью экстренных действий является обсуждение вопросов безопасности в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Подробности встречи пока не раскрываются. Известно, что в переговорах участвует начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.

Ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрался раньше времени завершить свой визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани. Также в ЦАХАЛ подтвердили, что находятся в состоянии полной боевой готовности.


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