03.01 11:15 MIGnews.com

Беннетт созвал экстренное совещание

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Утром, 3 января, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Целью экстренных действий является обсуждение вопросов безопасности в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.Подробности встречи пока не раскрываются. Известно, что в переговорах участвует начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.Ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрался раньше времени завершить свой визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани. Также в ЦАХАЛ подтвердили, что находятся в состоянии полной боевой готовности.