Утром, 3 января, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Целью экстренных действий является обсуждение вопросов безопасности в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
Подробности встречи пока не раскрываются. Известно, что в переговорах участвует начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.
Ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрался раньше времени завершить свой визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани. Также в ЦАХАЛ подтвердили, что находятся в состоянии полной боевой готовности.