03.01 11:02 MIGnews.com

Сирия и Китай возмущены смертью Сулеймани

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В Китае и Сирии отреагировали на ликвидацию американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.Министерство иностранных дел Сирии осудило действия США, передает SANA со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве."Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского "ополчения" Абу Махди аль-Мухандис и другие", – сказано в сообщении.В свою очередь, Китай призвал США проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта."Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США, проявлять хладнокровие и сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Мы пристально следим за ситуацией. Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях и призывал все страны соблюдать принципы и цели Устава ООН и базовые нормы международных отношений", – сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность Ирака должны уважаться. А мир и стабильность на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива должны поддерживаться.