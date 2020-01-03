03.01 10:45 MIGnews.com
Видео: иракцы ликуют из-за ликвидации Сулеймани
Граждане Ирака были в восторге после того, как стало известно о ликвидации американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Соответствующее видео обнародовал в своем микроблоге в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
"Иракцы — иракцы! Танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", – написал Помпео.
На видео запечатлен момент, как граждане Ирака несутся по улице с флагами и другими знаменами и пританцовывают.
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