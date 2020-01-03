03.01 10:45 MIGnews.com

Видео: иракцы ликуют из-за ликвидации Сулеймани

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Граждане Ирака были в восторге после того, как стало известно о ликвидации американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.Соответствующее видео обнародовал в своем микроблоге в Twitter госсекретарь США Майк Помпео."Иракцы — иракцы! Танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", – написал Помпео.На видео запечатлен момент, как граждане Ирака несутся по улице с флагами и другими знаменами и пританцовывают.