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Видео: иракцы ликуют из-за ликвидации Сулеймани | Фото:03.01 10:45   MIGnews.com

Видео: иракцы ликуют из-за ликвидации Сулеймани

Граждане Ирака были в восторге после того, как стало известно о ликвидации американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Соответствующее видео обнародовал в своем микроблоге в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

"Иракцы — иракцы! Танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", – написал Помпео.

На видео запечатлен момент, как граждане Ирака несутся по улице с флагами и другими знаменами и пританцовывают.




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