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Трамп: межконтинентальной ракеты КНДР `не будет` 03.01 07:10   MIGnews.com

Трамп: межконтинентальной ракеты КНДР "не будет"

Избранный президент Дональда Трамп прокомментировал заявления руководства Северной Кореи о том, что подготовка к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигнуть территории США вошла в финальную фазу.

Трамп написал в твиттере: ”Северная Корея только что заявила о том, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, которое может достигнуть США. Этого не произойдет!”

На настоящий момент неясно, что имеет ввиду Трамп - намекает на технологические проблемы, которые не удастся решить корейцам, или на возможность превентивного удара.

В прошлом году КНДР провела два ядерных испытания, одно из них - крупнейшее в истории этой страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в воскресенье, 1 января, что изолированная, обладающая ядерным потенциалом страна близка к тест-запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Северная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов.

"Исследования и разработка металлорежущего оборудования в секторе вооружения активно продвигается и подготовка запуска испытания МБР находится на последней стадии", - сказал Ким Чен Ын во время предновогоднего телеобращения.
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