03.01 21:47 MIGnews.com

Глава МВД ФРГ: нужно менять законы о борьбе с терроризмом

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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине и гибелью 12 человек предложил расширить полномочия федеральных властей в части обеспечения внутренней безопасности, а также в части депортации иммигрантов.Министр внутренних дел предлагает дать федеральной полиции право в случаях, когда речь идет об угрозах национального масштаба, действовать на территории земель Германии, а также создать депортационные центры, через которые федеральные, а не земельные власти выдворяли бы тех, кому отказано в убежище в Германии."Безопасность в Федерации должна быть под контролем Федерации. Сейчас юрисдикция в области борьбы с международным терроризмом раздроблена. Федеральная полиция имеет право действовать только на железнодорожных станциях, в аэропортах и на границе", - заявил глава МВД Германии."Я также предлагаю наделить Федерацию дополнительными полномочиями на заключительном этапе пребывания выдворяемых в стране", - продолжает министр.По мысли де Мезьера, вблизи аэропортов нужно создать "федеральные центры выезда", куда 16 земель Германии передавали бы иммигрантов, которым отказано в убежище - и дальше высылкой этих людей занимались бы уже федеральные власти.При этом министр внутренних дел Германии отмечает, что требованиям Евросоюза, по которым конкретную страну можно признать безопасной и тем самым пригодной для возвращения иммигрантов, слишком высоки и мешают избавлению от нежелательных приезжих, передает Би Би Си.