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Процедура получения постоянных водительских прав стала проще | Фото: Thinkstock04.01 06:37   MIGnews.com

Процедура получения постоянных водительских прав стала проще

Минтранс Израиля упрощает процедуру получения водительских прав для начинающих водителей. С сегодняшнего дня те, кто сдал практический экзамен по вождению ("тест"), не должны лично присутствовать в офисах Управления регистрации автотранспорта ("Мисрад ришуй") для подачи декларации об окончании обязательного периода сопровождения опытным водителем. Оформить соответствующую декларацию и снять ограничение на вождение в сопровождении другого водителя можно онлайн, посредством интернет-сайта Минтранса. О нововведении сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Для информации, согласно программе, инициированной министром транспорта несколько лет назад, сдавать на права (практический экзамен) можно начиная с возраста 16 лет и 9 месяцев. Те, кто сдают экзамен, получают специальное временное "разрешение на вождение" на 6 месяцев (касается водителей до 24-х лет), при условии, что в течение этого периода во время вождения их будет сопровождать опытный водитель. На протяжении первых 3-х месяцев (в дневное и ночное время суток) и 3-х месяцев только в ночное время суток, начинающего водителя должен сопровождать опытный водитель. Всего необходимо проехать как минимум 50 часов, из них 20 часов вождения по городу, 15 – по дорогам вне городской черты и 15 часов вождения в ночное время.

До сих пор декларация заполнялась вручную. К ней прилагался список "сопровождающих" водителей. Работает это так. Если по каким-то причинам заявленный "сопровождающий" водитель не соответствует критериям Минтранса, начинающий водитель получает водительские права с дополнительным ограничением на полгода. Этот период даётся для того, чтобы дать возможность завершить период "сопровождения". Если же снятие ограничения на вождение в сопровождении опытного водителя утверждено, высылаются новые водительские права, в которых соответствующее ограничение отсутствует.

Как отметил министр Исраэль Кац, "ежегодно на дорогах Израиля появляются около 120 тысяч новых водителей. Все они, по завершении периода сопровождения другим водителем, приходят в офисы Управления регистрации автотранспорта и становятся одной из причин очередей. Нововведение сэкономит время водителям, облегчит процедуру подачи декларации, значительно снизит нагрузку на Управления страны, а также сократит очереди".

По окончании периода необходимо оформить декларацию, подтверждающую факт выполненных часов совместного вождения начинающего и опытного водителя. Только после этого начинающий водитель может получить постоянное водительское удостоверение (пластиковую карточку) от Управления регистрации автотранспорта.

Водителю необходимо ввести личные данные и подать соответствующую декларацию онлайн. При этом следует также внести данные водителей, которые сопровождали его во время вождения весь этот период.
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