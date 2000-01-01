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Юлий Эдельштейн принял участие в спортивных мероприятиях 03.01 23:32   MIGnews.com

Юлий Эдельштейн принял участие в спортивных мероприятиях

В Кнессете состоялся День "Здоровый Кнессет за активный и здоровый образ жизни". Председатель Кнессета Юлий Йоэль Эдельштейн также принял участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, сыграв в настольный теннис с чемпионом Израиля по прыжкам с шестом Алексом Авербухом.

В коридорах Кнессета были установлены тренажеры, предлагались рекомендации по ведению здорового образа жизни, а члены парламентского лобби в поддержку спорта - депутаты Мики Зоар - глава лобби, Зоир Баалуль, Мерав Бен Ари, Йоэль Развовзов, Иссауй Фредж и Нурит Корен, объясняли, как можно позаботиться о собственном здоровье, имея в распоряжении различные современные приспособления и тренажеры.
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