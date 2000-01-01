04.01 07:14 MIGnews.com

Развозов: минимум 3 часа физкультуры начиная с 1-го класса

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Председатель парламентского лобби по делам спорта, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") подал на рассмотрение Кнессета законопроект об обязательном введении как минимум 3 часов физкультуры в неделю в школах, начиная с первого класса.Согласно данным, опубликованным на днях в газете "Едиот Ахоронот", израильские школьники находятся на последнем,41-м, месте среди школьников западных стран, по объему ежедневных спортивных нагрузок. На сегодняшний день израильская школьная программа включает лишь 2 часа физкультуры в неделю.В пояснении к законопроекту депутат отмечает:"Затраты на дополнительный еженедельный час занятий физической культуры в школах ничтожны по сравнению с деньгами, которые государство сможет сэкономить на лечении ожирения, диабета и других заболеваний. В итоге это сэкономит средства государственной казны, так как в результате увеличения количества уроков физкультуры в Израиле вырастет поколение более здоровых детей, а здоровые дети обходятся системе здравоохранения дешевле".Так же, по словам Константина Развозова, государственная система должна соответствовать изменениям и корректировкам современной реальности, а не следовать стандартам, которые не меняются десятилетиями. "К сожалению, в нынешнюю эпоху компьютеров дети сидят перед экранами и редко занимаются регулярной физической подготовкой. Поэтому дополнительный еженедельный час физкультуры в школе это необходимая мера.Это взаимовыгодный интерес системы просвещения, здравоохранения и спорта. И привести данный закон в исполнение можно незамедлительно. Это лишь вопрос приоритетов нашего правительства" – отмечает депутат.Помимо введения дополнительных часов для занятий спортом, необходимо провести кардинальные изменения и в самой программе обучения, проработать само содержание уроков, а так же повысить профессиональный уровень учителей. Чтобы обсудить данные вопросы Константин Развозов назначил встречу с инспектором по урокам физической культуры при министерстве образования.Так же, по мнению депутата, стоит рассмотреть возможность приема профессиональных тренеров в качестве учителей спорта. Это повысит уровень занятий, предоставит тренерам дополнительную ставку госслужащих. Кроме того, они смогут уже на ранних этапах выявлять талантливых молодых спортсменов.